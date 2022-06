Kita in Magdeburg: Welcher Kindergarten zieht nach Stadtfeld um?

Der 2016 eröffnete Kita-Neubau in Magdeburg-Stadtfeld wird derzeit von der Kita Fliederhof I genutzt. Sie zieht bald an ihren eigentlichen Standort in Olvenstedt zurück.

Magdeburg - Derzeit ist die Kita „Fliederhof I“ in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg-Stadtfeld zu finden. Eigentliche Heimat der integrativen Einrichtung des Trägers Independent Living Stiftung ist aber nicht Stadtfeld, sondern Neu-Olvenstedt. Der Standort in der St.-Josef-Straße wird bereits seit 2020 von der Stadtverwaltung saniert. Auch das „Kinderhaus am Stern“ ist aus gleichem Grund dort ausquartiert und derzeit im Kannenstieg zu finden.