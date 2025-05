Die Kita Kumquats am Cracauer Wasserfall feiert am 23. Mai ihr 80-jähriges Bestehen.

Magdeburg - Die Kindertagesstätte Kumquats im Stadtteil Cracau gehört zu den ältesten in Magdeburg. Nur wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs eröffnete sie im Mai 1945 ihre Türen. Damals trug sie noch den Namen „Kindergarten am Wasserfall“ und beherbergte 40 Kinder, viele davon Flüchtlinge.

Auch heute, 80 Jahre später, herrscht noch Betrieb in der Villa an der Alten Elbe. Knapp 80 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren spielen und lernen dort. Auch das Prinzip der Partizipation wird ihnen mitgegeben: In Kinderkonferenzen werden die Kinder gefragt, was sie sich für ihren Kita-Alltag oder Projekte wünschen. Im Kinderparlament stimmen sie dann darüber ab, was tatsächlich umgesetzt wird.

Der Ansatz scheint auf Zustimmung zu stoßen. Während viele andere Kitas in Magdeburg damit zu kämpfen haben, ihre freien Plätze zu belegen, sind die in der Kita Kumquats stets vergeben. Auch die Mundpropaganda spielt dabei laut Leiterin Ilona Hennings eine Rolle: „Wir sind hier in Cracau wie ein Dorf. Die Eltern geben ihre Erfahrungen weiter - sie sind die beste Werbung.“

Kita Kumquats feiert Jubiläumsfest mit prominenten Gästen

Im Rahmen des 80-jährigen Bestehens feiert die Kita am 23. Mai ein großes Fest für die jetzigen Kinder und deren Eltern. Für Unterhaltung sorgt die Tanzgruppe „Kumquats Tanzalarm“, das Elterntheater und eine Zirkus-Show. Zu den Ehrengästen gehören Oberbürgermeisterin Simone Borris, Beigeordneter Ingo Gottschalk und Stadtrat Manuel Rupsch.

Prominente Gäste wie die Sportler Marc Zabel und Antje Buschschulte werden ebenfalls vor Ort sein. Auch die Kooperationspartner der Kita haben sich angekündigt.