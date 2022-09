Neuer Kindergarten wird in Magdeburg-Buckau gebaut

Die evangelische Kita St. Michael bekommt ein neues Zuhause. In den nächsten Monaten ensteht ein Neubau in Holzmodulbauweise. Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür investiert.

Magdeburg - In dieser Woche haben die Bauarbeiten ihren Auftakt genommen. Mit Abschluss der Vorbereitungen am Baugrund soll in den nächsten Wochen das Fundament für das neue Gebäude auf dem Gemeindegrundstück vom evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd errichtet werden.