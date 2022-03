Kleines Privat-Museum: Darum sammelt ein Magdeburger DDR-Geschichte bis unters Dach

Tür an Tür mit der DDR wohnt eine Familie Cleve in Magdeburg. Sie hat ihr Haus zum Museum mit unzähligen Alltagsgegenständen umfunktioniert.

Alles, was der Magdeburger Wolfgang Cleve im Konsum seines kleinen Museums aus dem Regal fischt, ist original DDR-Ware.

Magdeburg - „Kommen Sie doch mal mit in den Konsum, vorher müssen wir aber bei der Reise- und Interflug-Welt vorbeischauen.“ Die Zeitreise in Magdeburg beginnt mit ein paar Stufen, die im Wohnhaus von Wolfgang Cleve erklommen werden müssen, um in die Welt von einst einzutauchen. Das geht schneller als gedacht, zumindest wenn man einen Bezug zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik hat.