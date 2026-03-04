Hoher Leerstand, hohe Kosten Kleingarten-Zoff in Magdeburg: Verein schießt scharf gegen den Verband
Der Leerstand steigt, die Kosten auch: Ein Magdeburger Kleingartenverein erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verband der Gartenfreunde. Es geht um Geld, um Macht und fehlende Reformen.
04.03.2026, 06:30
Magdeburg. - In Magdeburg entflammt ein Konflikt, der im Kleingartenwesen längst kein Einzelfall mehr ist: Ein Kleingartenverein erhebt Vorwürfe gegen den Verband der Gartenfreunde. Es geht um Kosten, um Zuständigkeiten und um die Frage, wie die Vereine auf den wachsenden Leerstand reagieren können.