Der Leerstand steigt, die Kosten auch: Ein Magdeburger Kleingartenverein erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verband der Gartenfreunde. Es geht um Geld, um Macht und fehlende Reformen.

Von Sabine Lindenau 04.03.2026, 06:30
Grünes Idyll hinterm Gartenzaun: Zwischen einem Kleingartenverein in Magdeburg und dem Verband der Gartenfreunde brodelt es. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Magdeburg. - In Magdeburg entflammt ein Konflikt, der im Kleingartenwesen längst kein Einzelfall mehr ist: Ein Kleingartenverein erhebt Vorwürfe gegen den Verband der Gartenfreunde. Es geht um Kosten, um Zuständigkeiten und um die Frage, wie die Vereine auf den wachsenden Leerstand reagieren können.