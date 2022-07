Königstraße in Magdeburg früher gesperrt: Zoff um Durchgangsverkehr

Die Sperrung der Königstraße in Magdeburg, hier auf Höhe der Schäferbreite.

Magdeburg - „Es ist hier immer viel Verkehr durch die Schule, aber seit der Baustelle auf der Königstraße ist es noch anstrengender geworden“, sagte am Donnerstagmorgen eine Mutter an der Richard-Dembny-Straße. Seit dem 4. Juli ist die Königstraße gesperrt, Ortsunkundige seien trotz Sackgassenschild in die Straße hineingefahren und hätten sich Schleichwege durch Ottersleben gesucht.