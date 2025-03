Die Ausstellung „Körperwelten“ von Plastinator Gunther von Hagens kommt in diesem Jahr erstmals nach Sachsen-Anhalt. Ab 16. Mai sind viele Ganzkörper-Plastinate in Magdeburg in der Hyparschale zu sehen. Im Fokus der Ausstellung steht der menschliche Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen.

Foto: dpa/Schutt