Magdeburg - Sicherheit geht vor, keine Frage. Niemand möchte in einem maroden Gebäude feiern, in dem Brandschutz und Dämmung auf einem veralteten Stand sind. Die Schließung der Baracke mag also aus technischer Sicht nachvollziehbar sein – doch was kommt stattdessen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.