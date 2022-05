Kommentar zu Baumfällungen in Magdeburg: Was geht vor?

Baumfällung im Stadtteil Neustädter See in Magdeburg.

Magdeburg - In Zeiten, in denen so viele Bäume gefällt werden wie in den vergangenen Jahren in Magdeburg, ist es verständlich, dass der Ärger groß ist, wenn nach einem regelrechten Kahlschlag auf einmal 30 Bäume einer Allee fehlen.