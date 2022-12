Kommentar zu Fassadenkunst in Magdeburg: Mit Graffiti an Immobilien werben

Folgen weitere Kunstwerke an Immobilien in Magdeburg, könnte die Stadt Magdeburg das zu ihrem Vorteil nutzen.

Natürlich ist es nicht neu, dass Fassaden mit Graffiti gestaltet werden. In Magdeburg sind in den vergangenen Monaten gleich mehrere Projekte umgesetzt worden. Und das ist auch gut so. Schließlich wird damit nicht nur die Stadt verschönert und illegalen Graffiti vorgebeugt.