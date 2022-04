Engagement Kommentar zu Putzeinsatz und Müll-Problem in Magdeburg-Neue Neustadt: Nebeneinander

Beim „Neustädter Frühjahrsputz“ zogen am Wochenende engagierte Bürger durch die Neue Neustadt in Magdeburg. Zuvor hatten Anwohner in einer Bürgergruppe über die Probleme mit Vermüllung im Stadtteil geklagt.