Kommentar zu steigenden Fahrpreisen in Magdeburg: Wenn die Wolle kratzt

In Magdeburg und Umgebung steigen die Fahrpreise für Bus und Bahn. Das sorgt für Unmut. Doch eine Lösung der Probleme ist in weiter Ferne. Ein Kommentar.

Schild an einer Haltestelle in Magdeburg.

Magdeburg - In Magdeburg steigen die Fahrpreise für Bus und Bahn zum 1. Januar 2022. Und bei der Diskussion um diese, kommt sie einem unweigerlich in den Sinn: die eierlegende Wollmilchsau. In jene Gattung scheint auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zu gehören: Busse, Züge und Straßenbahnen sollen eigentlich immer fahren. Sie sollen den Komfort einer Limousine bieten und man möchte möglichst den Platz für sich allein haben. Der ÖPNV soll so schnell wie das Beamen auf Raumschiff Enterprise sein und möglichst auch frei von sämtlichen Emissionen. Ach ja: Kosten darf das Ganze natürlich auch nichts.