Kommentar zum 9-Euro-Ticket für Schüler in Magdeburg: Keine Gefahr

Der Magdeburger Stadtrat hat das 9-Euro-Ticket für Schüler beschlossen. Drohen jetzt überfüllte Busse und Straßenbahnen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts? Ein Kommentar.

Eine süße Versuchung für Reisen und Ausflüge war von Juni bis August 2022 das deutschlandweit für den öffentlichen Personennahverkehr gültige 9-Euro-Ticket. Dass die Menschen seinerzeit auf den Geschmack gekommen waren, zeigte der hohe Zuspruch, manifestiert in überfüllten Zügen. Im Sommer hatte in Deutschland das 9-Euro-Ticket viele Käufer gefunden. Ein ähnliches Modell soll es für Schüler in Magdeburg geben. Und zwar als Abo für jeweils ein Schuljahr.