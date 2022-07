Kommentar zum Bau von Hochhäusern in Magdeburg: Chance ergreifen

In Magdeburg sind in den vergangenen Jahren immer wieder neue Hochhäuser gebaut worden. Um weiteren Projekten einen Rahmen zu geben, soll ein Hochhauskonzept verabschiedet werden. Dazu ein Kommentar.

Zu den aktuellen Plänen für Hochhäuser in Magdeburg gehört das M1 am Dmaschkeplatz.

Ein Bürohochhaus in Stadtfeld? Ein neuer Wohnturm am Askanischen Platz? Ein Zwanziggeschosser für Gewerbe in Sudenburg? Auch wenn jene, die am Bestehenden festhalten möchten, noch nichts damit anfangen können: Solche Ideen müssen heute entwickelt werden, und ein neues Hochhauskonzept soll Klarheit bringen.