Kommentar zum Falschparken in Magdeburg-Stadtfeld: Was wiegt schwerer?

Wer in Stadtfeld-Ost sein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen möchte, muss hin und wieder etwas länger suchen oder aber einen weiteren Fußweg nach Hause in Kauf nehmen. So viele Autos sind hier vorhanden, dass zum Teil sogar in zweiter oder dritter Reihe geparkt wird und auch abgesenkte Bordsteine missachtet werden.