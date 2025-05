Der Streit um die Hundewiese an der Magdeburger Sternbrücke schwelt weiter – nun sollen neue Schilder Abhilfe schaffen. Doch reicht das wirklich?

Magdeburg. - Natürlich ist es ärgerlich, wenn Hundebesitzer ihre Tiere nicht frei laufen lassen können, weil Picknickdecken, Grills und Menschentrauben den Auslauf blockieren. Aber ebenso verständlich ist es, dass viele Menschen gerade diesen Ort zum Verweilen wählen: Die Wiese liegt direkt an der Elbe, bietet schöne Ausblicke und lädt zum Entspannen ein.

Neue Schilder – selbst in mehreren Sprachen – werden das Problem allein nicht lösen. Zwar ist die Initiative ein Schritt in die richtige Richtung, denn sie macht sichtbar, dass es sich um eine Hundeauslaufwiese handelt. Doch viele wissen das längst – und kommen trotzdem, weil der Ort so beliebt ist.

Hier sind kreativere Lösungen gefragt: Warum nicht zumindest über eine zeitliche Aufteilung nachdenken? Denkbar wären auch klar abgegrenzte Zonen, die beide Interessen berücksichtigen. Klar ist: Ohne neue Ideen bleibt der Ärger.