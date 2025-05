Die Debatte um die Hundewiese an der Sternbrücke in Magdeburg geht in die nächste Runde. Auch Politiker schlagen jetzt Lösungen vor, um unerlaubtem Grillen und Picknick entgegenzuwirken.

Ein Blick auf die Hundeauslaufwiese im Stadtpark an der Sternbrücke in Magdeburg: Bei warmem Wetter wird die Fläche zunehmend von Picknick- und Grillgruppen genutzt – sehr zum Ärger vieler Hundebesitzer.

Magdeburg. - Die Diskussion um die Hundewiese an der Sternbrücke in Magdeburg geht in die nächste Runde – nun auch politisch. Die Ratsfraktion aus SPD, Tierschutzallianz und Volt hat einen Antrag eingereicht, der am 22. Mai 2025 im Stadtrat behandelt werden soll. Ziel ist eine deutlichere und mehrsprachige Beschilderung der Fläche, um Missverständnisse zu vermeiden.

Die Stadt hatte bereits angekündigt, neue Hinweisschilder aufzustellen (Volksstimme berichtete). Der Antrag greift diese Pläne auf und macht sie zur konkreten politischen Forderung. Zusätzlich wird angeregt, weitere Schilder entlang der Grenzen der Auslaufwiese aufzustellen, um auf die besondere Nutzung als Hundeauslaufwiese aufmerksam zu machen.

Die Begründung: Die Hundewiese südlich der Sternbrücke zählt zu den beliebtesten Auslaufarealen der Stadt. Gerade an warmen Tagen wird sie jedoch zunehmend zweckentfremdet – viele Menschen ohne Hund nutzen sie zum Grillen oder Picknicken. Das führe immer wieder zu Konflikten, etwa wenn freilaufende Hunde als störend empfunden werden oder Müll liegen bleibt.

Laut Antrag wird das derzeitige Hinweisschild häufig übersehen oder nicht verstanden. Viele Besucher betreten die Wiese von Seiten, an denen bislang keinerlei Beschilderung vorhanden ist. Auch Sprachbarrieren seien ein Problem, wie die Fraktion betont. Deshalb fordern die Antragsteller neue Schilder an den Grenzen der Wiese, ergänzt um Informationen in mehreren Sprachen.