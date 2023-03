In Magdeburg liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wie Erstklässler 2024/25 den Grundschulen zugeordnet werden sollen. Dagegen gibt es Widerstand.

Kommentar zum Streit über Schulbezirke in Magdeburg: Ein Kompromiss

Magdeburg - Wie lassen sich die Schulanfänger am besten auf die Grundschulen verteilen? In Magdeburg gibt es dazu Streit. Aufgrund neuer Kapazitäten befindet sich nämlich die Grundschule Buckau plötzlich am Rand ihres Einzugsgebiets - und das sorgt für Widerspruch.