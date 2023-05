Lange eher stiefmütterlich behandelt, gewinnt der Südosten Magdeburgs immer mehr an Attraktivität. Industriebrachen werden aufgewertet, Altbauten saniert. Müssen Bewohner Angst vor Verdrängung haben?

Foto: vs

Magdeburg - Leerstand will niemand. Negative Folgen einer eigentlich positiven Stadtentwicklung aber auch nicht. Wenn in einem heruntergekommenen Viertel Wohnungen instand gesetzt und die Infrastruktur verbessert werden, geht das nicht selten mit Mietpreiserhöhungen und Verdrängungen alteingesessener Bewohner einher. Doch Gentrifizierung muss ja nicht per se ein Unwort sein.