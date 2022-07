Kommentar zur alten Parteischule in Magdeburg: Verkauf wäre ratsam

Die Hängepartie um den Abriss der alten Parteischule in Magdeburg ist ein Unding. Schließlich geht es um öffentliche Fördermittel.

Die ehemalige Parteischule in Magdeburg.

Magdeburg - Ich habe es an dieser Stelle schon einmal geschrieben. Und ich schreibe es hier erneut: Es ist ein Unding, wenn jemand mit öffentlichen Mitteln seine privaten Projekte umsetzen will und dann so mauert, wie im Fall der Parteischule.