Kommentar zur Beuys-Schau in Magdeburg: Bange Blicke in die City

Magdeburg - In Magdeburg wird eine Ladenfläche wiederbelebt. Was in normalen Zeiten kaum eine Meldung wäre, bekommt in diesen Tagen Bedeutung. Inflation und die Krisen vor und hinter der deutschen Haustür hinterlassen Spuren bei Machern des Einzelhandels und gleichermaßen bei deren Kunden.