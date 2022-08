Kommentar zur Eröffnung von Osteuropa-Supermarkt: Abwechslung

Die Eröffnung des Mix Marktes in Magdeburg bietet eine Gelegenheit, die osteuropäische Küche und darüberhinaus kennenzulernen. Für den Einzelhandel in der Stadt ist es eine Bereicherung.

Magdeburg - Heute hat jeder gutsortierte Supermarkt auch mindestens ein Regal mit internationalen Lebensmitteln von nah und fern gefüllt. In dieser konzentrierten Form und Größe, wie es der Mix Markt bietet, gab es so ein Angebot in Magdeburg bislang jedoch noch nicht.