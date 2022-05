Unfallprävention Kommentar zur Frage, ob Kapuzen in Magdeburger Kitas verboten werden sollten: Eine Gratwanderung

Ein Verbot für Mütze, Schal, Kapuze und Co in Magdeburger Kitas? In Haldensleben gab die Stadtverwaltung eine Dienstanweisung heraus, nach bestimmte Kleidungsstücke beim Spielen in Kitas verboten sind, weil von ihnen die Gefahr der Strangulation ausgeht.