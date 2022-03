Kommentar zur Benennung von Magdeburger Brücken: Fantasielose Stadt

In Magdeburg hat die neue Pylonbrücke noch keinen Namen. Jetzt liegt ein Vorschlag vor. Dabei gibt es viele Beispiele für fantasielose Namen in der Stadt.

Magdeburg - In Magdeburg wird gebaut – an allen Ecken und Enden. Das ist nichts Neues und bestimmt seit mehreren Jahren - zuweilen zum Unmut staugeplagter Autofahrer - das Bild in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Ein Beispiel ist die in Bau befindliche Pylonbrücke über die Alte Elbe, für die jetzt ein Namensvorschlag vorliegt. Darüber, dass neue Straßen und Plätze Namen bekommen, wacht eine eigene Arbeitsgruppe. Doch trotz allen Fleißes, der hier an den Tag gelegt wird: An einigen Stellen wirkt Magdeburg geradezu fantasielos. Beispiele gefällig?