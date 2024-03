Seit Jahren wird über eine Anbindung von Magdeburg-Ottersleben an das Straßenbahnnetz diskutiert. Unter den Anwohnern wird dies kontrovers gesehen. Sie müssen eingebunden werden.

Kommentar zur möglichen Erweiterung des Straßenbahnnetzes in Magdeburg: Nur mit den Otterslebern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer aktuell mit dem öffentlichen Personennahverkehr aus dem Stadtzentrum nach Ottersleben will, muss an der Braunlager Straße in den Bus umsteigen. Das kostet Zeit und Nerven.