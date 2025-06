Gute Nachrichten für alle, die am Sonntag in die Genthiner Schwimmhalle kommen: Es gibt eine Versorgung.

In der Schwimmhalle gibt es am Sonntag eine Aktion und eine Versorgung der Besucher.

Genthin - Gute Nachrichten für alle Schwimmfreunde: In der Genthiner Schwimmhalle gibt es eine Sonderveranstaltung der DLRG und der Imbiss ist geöffnet.

Der Imbiss in der Genthiner Schwimmhalle hat in dieser Woche auch am Sonntag geöffnet. Grund ist der Schwimm-Check der DLRG am 22. Juni zwischen 12 und 15 Uhr.

„Wenn ich keine anderen Termine habe und weiß, dass es in der Schwimmhalle eine Veranstaltung gibt, mache ich natürlich gern den Imbiss auf“, sagt Betreiber Helmut Grischkat. Er werde am Nachmittag vor Ort sein, Schwimmer, DLRG-Mitglieder oder Besucher, die andere abholen wollen, können im Imbiss einkehren.

Genthiner Schwimmhallen-Imbiss unter der Woche offen

Generell ist der Imbiss von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet oder nach vorheriger Absprache mit dem Betreiber.

Helmut Grischkat kündigt an, dass er den Imbiss auch während der Sommerschließzeiten der Schwimmhalle zu den üblichen Zeiten offen halten wird. Zwar werde der Zutritt zur Schwimmhalle verschlossen sein, aber die Haupttür sei dann offen und die Gäste kommen in den Imbiss, erläutert Grischkat.

Das sei dann wie in den Vorjahren. Vor sechs Jahren hat Grischkat den Imbiss übernommen und hatte sofort großen Zuspruch aus der Bevölkerung. So konnte er auch den Corona-Jahren trotzen und ist heute immer noch ein Anlaufpunkt in der Berliner Chaussee.