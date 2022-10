Kommentar zur neuen Haltestelle in Magdeburg: Lückenschluss

Dass die Haltestelle an der Goldschmiedestraße in der Magdeburger Innenstadt ergänzt werden soll, ist eine gute Sache. Die Fahrgäste aus dem Norden der Stadt werden profitieren.

Stefan Harter über die neue Haltestelle in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg - Die Pläne für eine neue Haltestelle an der Goldschmiedebrücke in der Magdeburger Innenstadt sind richtig. Es ist ein Anachronismus, dass es bisher diese Lücke im Schienennetz mitten in der Innenstadt gibt.