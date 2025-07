Blaualgen-Alarm in Magdeburg Kampf gegen die Bakterien: Wie das Strandparx Cable Island den Neustädter See sauber hält

Nachdem die städtischen Strände am Neustädter See in Magdeburg in der Vergangenheit mehrfach wegen Blaualgen-Warnungen schließen mussten, konnte das Freizeitressort Strandparx Cable Island weiterhin geöffnet bleiben. Wie Leiter Rico Löbelt erklärt, steckt eine Menge Pflege dahinter.