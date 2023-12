In Magdeburg hat sich eine neue Kirche gegründet, obwohl beziehungsweise gerade weil es hier relativ wenige Gläubige gibt. Die Nachfrage wird zeigen, wie das ankommt.

Kommentar zur neuen Kirche in Magdeburg: Keine Glaubensfrage

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ich glaube nicht an einen Gott. Ich glaube aber, dass der Glaube an Gott vielen Menschen dabei helfen kann, in einer zunehmend chaotischeren Welt besser zurechtzukommen. Corona, Kriege, Klimawandel – kein Wunder, dass manch einer nach Beistand sucht.