Für die geplante Sanierung des Carl-Miller-Bades in Magdeburg gibt es einen neuen Zeitplan.

Foto: vs

Magdeburg - Nun gibt es also einen konkreteren Zeitplan für die Sanierung des bei vielen Magdeburgern beliebte Carl-Miller-Bad. Dass es eine ganze Zeit lang nicht so klar war, ab wann die Arbeiten starten sollen und was das für die Stammgäste des Freibades bedeutet, hatte für Unsicherheit und gar Schließungsgerüchte gesorgt.