Kommentar zur Umgestaltung des Barleber Sees: Erst das Wasser, nun der Strand

Die Umgestaltung des Strandbades am Barleber See in Magdeburg ist der richtige Weg. Die Besucher können sich dadurch schon auf die Badesaison 2023 freuen.

Stefan Harter über die Umgestaltung des Strandbades Barleber See in Magdeburg.

Magdeburg - Es ist nur konsequent, was die Stadt Magdeburg macht: Erst das Wasser, dann der Strand. Nachdem das leidige Blaualgenproblem am Barleber See mit Hilfe einer großangelegten Sanierungsaktion behoben werden konnte, sollte nun auch das Strandbad dem Wasser in Sachen Qualität nicht nachstehen.