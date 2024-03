In drei Monaten wird in Magdeburg ein neuer Stadtrat gewählt. Seit dem Wochenende dürfen die Parteien ihre Wahlwerbung aufhängen. Doch die Regeln haben sich geändert.

Die ersten Wahlplakate für die Stadtratswahl in Magdeburg am 9. Juni hängen bereits, wie hier an der Großen Diesdorfer Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In drei Monaten wird in Magdeburg ein neuer Stadtrat gewählt. Der Wahlkampf hat nun auch sichtbar begonnen. Denn die ersten Parteien waren am Wochenende damit beschäftigt, ihre Plakate aufzuhängen. Das Plakatieren ist jetzt neu geregelt worden. Nach intensiver Debatte im Stadtrat wurde die neue Wahlsichtwerbung-Sondernutzungssatzung verabschiedet. Sie unterscheidet sich in sieben Punkten von der bisher gültigen, die aufgrund neuer Erlasse reformbedürftig war. Das ändert sich: