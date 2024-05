Am Pfingstsonntag wurde in mehreren evangelischen Gemeinden in Magdeburg Konfirmationen gefeiert. Für den gesamten Kirchenkreis sind die Zahlen aber rückläufig.

Konfirmation in Magdeburg: Junge Menschen in Magdeburg bekennen sich zum Glauben

Roswitha Meißner (r.) und Björn Friebel leiteten die beiden Festgottesdienste an Pfingstsonntag. In der Pauluskirche feierten Aija, Amelie, Ava, Enie, Giuliano, Helene, Johanna, Laura, Leni, Lina, Lotta, Luise, Madita, Matilda, Paula, Pauline, Pia, Richard, Samuel, Sophie und Valerie ihre Konfirmation.

Magdeburg - Mit der Konfirmationen bekennen sich evangelische Jugendliche um das 14. Lebensjahr zu ihrem christlichen Glauben. An Pfingstsonntag haben dazu mehrere feierliche Segnungsgottesdienste in Gemeinden in Magdeburg stattgefunden.

In der Ambrosiuskirche sowie der Pauluskirche feierten 36 Jugendliche aus dem Konfitreff ihre Konfirmation. Sie erlangten damit zugleich alle Rechte als Mitglieder der evangelischen Kirche.

In St. Ambrosius feierten Carl, Cedric, Charlotte, Clara, Himal, Jakob, Jannes, Jaron, Johannes, Korbinian, Leonie, Martha, Tialda, Victoria und Wilhelmine ihre Konfirmation. Foto: Konstantin Kraft

Für die Jugendlichen ging am Sonntag eine zweijährige Konfirmandenzeit zu Ende, „in der sie an regelmäßigen Konfirmandentreffen und an den Konfirmandenfahrten teilnahmen“, so der ordinierte Gemeindepädagoge Björn Friebel. Gemeinsam mit Pfarrerin Roswitha Meißner leitete er die beiden Gottesdienste.

Während ihrer Konfirmandenzeit beschäftigten sich die jungen Menschen mit Fragen des Glaubens und des Lebens – mit dem Ziel, zur Konfirmation ihr Bekenntnis zu Gott und Kirche zu sprechen. „Wir wünschen den Jugendlichen, dass Gott an ihrer Seite ist und dass sie durch seinen Geist gestärkt sind im Leben.“

Im Magdeburger Dom wurden an Pfingssonntag Am Pfingstsonntag wurden 14 Jugendliche konfirmiert. Foto: Johannes Sattler

Im Vergleich zum Vorjahr wurden in den beiden Kirchen zwei Jugendliche weniger konfirmiert. Dieser leichte Rückgang ist für den gesamten Evangelischen Kirchenkreis zu beobachten. Insgesamt 83 Konfirmanden gibt es dieses Jahr in den Gemeinden. In den Jahren zuvor waren es zwischen 90 und 100.

Engagement für die Gemeinden

Stephan Hoenen ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Magdeburg. Für ihn stehen die Zahlen nicht so sehr im Fokus: „Wir freuen uns, dass junge Menschen in Magdeburg ihre Konfirmation feiern und damit ihr ,Ja’ zum Glauben sagen.“

Mit der Konfirmation sind die Jugendlichen jetzt religionsmündig und können beispielsweise den Gemeindekirchenrat mitwählen. Aber auch auf andere Weise können sich die jungen Menschen einbringen – etwa als Jugendbetreuer für künftige Konfirmanden.

Sie stärken damit die christliche Gemeinschaft in Magdeburg. „Wir hoffen, dass sich einige der Jugendlichen ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzen wollen.“