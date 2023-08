In Magdeburg auf dem Domplatz werden zwei deutsche Chartstürmer erwartet. Roland Kaiser und Apache 207 könnten unterschiedlicher kaum sein, kommen jedoch beide mit vielen Fans in die Landeshauptstadt. Was man im Voraus dazu wissen sollte.

Magdeburg - Die Musik könnte kaum unterschiedlicher sein, auch ihre Karrieren und die Bühnenoutfits unterscheiden sich – abgesehen von den Sonnenbrillen – sehr deutlich voneinander und doch vereint den Rapper Apache 207 und Schlagersänger Roland Kaiser, dass sie beide Tausende Fans zu ihren Konzerten locken, die ihre Musik feiern. So auch in Magdeburg. Am 12. und 13. August spielen die beiden jeweils ein Open-Air-Konzert auf dem Domplatz. Was man im Voraus wissen sollte.