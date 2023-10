Unter dem Thema „Abendleuchten“ findet in der Nicolaikirche in Magdeburg ein Konzert mit der Biederitzer Kantorei statt.

Kantor Michael Scholl freut sich auf das Konzert in der Nicolaikirche in Magdeburg.

Magdeburg - Ganz im Sinne der Romantik steht am Sonnabend, 7. Oktober, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Nicolaikirche in Magdeburg unter dem Motto „Abendleuchten“.

Zunächst ist dort die Es-Dur-Messe von Franz Schubert zu hören. „Neben diesem bekannten Kernstück der Romantik wird das Programm sozusagen noch gewürzt mit der Kantate ,Die mit Tränen säen’, einem wiederentdeckten frühklassischen Werk von Carl Friedrich Fasch“, sagt Kantor Michael Scholl, der als Kirchenmusiker angestellt ist und als künstlerischer Leiter des Konzertes fungiert.

Mit der Komposition wird auch in besonderer Weise die Verbindung zum Aufführungsort hergestellt, denn Fasch ist in Magdeburg zur Schule gegangen und hat später die Berliner Singakademie gegründet, für die der Architekt Karl Friedrich Schinkel bedeutende Entwürfe lieferte, der wiederum in Magdeburg auch die Nicolaikirche errichtete.

Das romantische Meisterwerk von Franz Schubert

„In der Es-Dur-Messe hört man, was Schubert für ein großer Klangpoet gewesen ist. Mit relativ groß besetztem Orchester gibt es so sehr liedhafte, sinnliche Momente und auch dramatische Passagen. Das ganze Werk hat einen hohen Choranteil, besitzt aber auch Wirkung durch seine harmonische Bandbreite“, meint Kantor Scholl und fügt hinzu: „Auch die Kantate von Fasch hat bewegende musikalische Bilder, die mit eindrücklicher Klarheit auf den Text eingehen. Dass die Kantate wiederentdeckt wurde, ist auch Carl Philipp Emanuel Bach zu verdanken, der die hohe Qualität erkannte und dieses Werk aufführte.“

Beim Konzert singt die Biederitzer Kantorei, dazu spielt das Orchester „Märkisch Barock“.

Für das Konzert können Eintrittskarten zwischen 17 und 20 Euro erworben werden beim Förderkreis Biederitzer Kantorei telefonisch unter 0178/384 14 47, unter der E-Mail boerderkreis@biederitzerkantorei.de oder in der Magdeburger Buchhandlung „Fabularium“ im Hundertwasserhaus.