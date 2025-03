Der Magdeburger Stadtrat hat das Konzept für das Kunstmuseum befürwortet. Dabei kommt es auch zu einem Kuriosum für eine der einst beliebtesten Veranstaltungsstätten für Musik in Magdeburg.

Konzerthalle ohne Konzerte in Magdeburg

Blick von der Westempore zum sanierten Hohen Chor in der Magdeburger Klosterkirche: Dort stand einst die Jehmlich-Orgel.

Magdeburg. - In rund drei Monaten feiert das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg seinen 50. Geburtstag. Rechtzeitig vorher hat der Stadtrat nun das neue Museumskonzept beschlossen. Allerdings nicht so komplett, wie es sich die Verwaltung und das Museum erhofft hatten.