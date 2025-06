Klebeband statt Kasse: Seit Monaten ziert ein geflickter Müllsack die Straße Unter den Zindeln in Wernigerode. Darunter verbirgt sich ein Parkautomat, der Vandalismus zum Opfer fiel und zum Dauerärgernis geworden ist. Wann wird er endlich ersetzt?

Parkautomat in Wernigerode gesprengt - Flicklösung mit Klebeband und Müllsack sorgt für Unmut

Wernigerode. - Es ist ein Hingucker in Wernigerode - aber nicht im positiven Sinne: Mit einem gerissenen, mit Klebeband geflickten blauen Sack wurde an der Straße Unter den Zindeln ein gesprengter Parkautomat abgedeckt. Ein Provisorium - das nun schon seit Monaten anhält. Und das sorgt für Unmut in der Stadt.