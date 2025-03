Zum zweiten Mal soll es eine öffentliche Veranstaltung am Magdeburger Holzweg geben. Diese wird von einer Bürgergruppe ausgerichtet. Jedoch müssen dafür 4.000 Euro an MVB und Stadt gezahlt werden.

Magdeburg - Die ersten Knospen an einigen Kirschblütenbäumen der Stadt zeigen sich schon. Am berühmten Holzweg ist jedoch noch keine rosa Pracht zu sehen. Dafür gibt es schon Pläne für die Zeit, in der sich die Straße wieder zu einem beliebten Fotomotiv und Besuchermagnet verwandelt. Für die Veranstalter stehen jedoch hohen Kosten an Stadt und MVB aus.