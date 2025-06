Im Sommer findet am Barleber See in Magdeburg ein Mint-Camp nur für Mädchen statt. Damit das für die Teilnehmerinnen kostenlos ist, wird ein Benefizkonzert veranstaltet.

Am Barleber See in Magdeburg findet im August 2025 ein Mädchen-Mint-Camp statt.

Magdeburg/Colbitz. - Wie kann man mithilfe von Materialien aus der Natur ein Floß bauen, das tatsächlich auch schwimmt? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Teilnehmerinnen des diesjährigen Mädchen-Mint-Camps in Magdeburg. Innerhalb eines Wochenendes können sie sich spielerisch an physikalische Phänomene wie Bewegung auf dem Wasser und Auftrieb annähern. Das selbst gebaute Floß wird bei einer Wettfahrt auf dem Barleber See ausprobiert.

Das Camp findet vom 22. bis 24. August 2025 im Internationalen Jugendbewegungszentrum am Barleber See statt. Es ist Teil des Magdemint-Projekts, das von der Stadt, der Hochschule Magdeburg-Stendal, dem Verein Grünstreifen und der Otto-von-Guericke-Universität organisiert wird. Die Anmeldung am Camp erfolgt per Mail an stefan.braemer@ovgu.de bis zum 15. Juli.

Soroptimisten Magdeburg veranstalten Benefizkonzert für Mädchen-Mint-Camp

Für die Teilnehmerinnen ist das Camp kostenlos. In diesem Jahr erhält es finanzielle Unterstützung von den Soroptimisten Magdeburg. Das Frauen-Netzwerk setzt sich für unterschiedliche gesellschaftliche Initiativen ein. Am 13. Juni 2025 veranstalten sie ein Benefizkonzert, auf dem der Magdeburger Liedermacher Martin Rühmann samt Band auftritt. Dabei sollen Spenden gesammelt werden.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Kulturscheune in Colbitz.