Magdeburg hat jetzt einen öffentlichen Trinkwasserspender – direkt in der City am Breiten Weg. Einfach Flasche drunterhalten, auffüllen, durchatmen. Umweltfreundlich, kostenlos – und sogar mit Hundetränke. Und das Beste: Weitere sollen folgen.

Magdeburg. - Einfach mal den Durst stillen – mitten in der Stadt, kostenlos und umweltfreundlich. Das ist ab sofort am Breiten Weg in Magdeburg möglich. An der Ecke zur Leiterstraße sprudelt jetzt frisches Trinkwasser aus einer nagelneuen Edelstahlsäule – ganz offiziell eingeweiht von Oberbürgermeisterin Simone Borris und Getec-Chef Karl Gerhold. Es ist der erste öffentliche Trinkwasserspender in der Innenstadt – und der erste überhaupt seit mehr als 15 Jahren.

Von März bis Oktober können sich hier alle kostenlos bedienen – egal ob Passant mit Trinkflasche, Radfahrerin mit Thermoskanne oder Hund mit Durst. Neben dem regulären Wasserhahn gibt es nämlich auch eine kleine Tränke für Vierbeiner. In den Wintermonaten macht der Spender allerdings Pause – Frostschutz geht vor.

Durstlöscher an heißen Sommertagen

„Der neue Trinkwasserspender in unserer Innenstadt und damit im Herzen Magdeburgs macht das kostenlose Angebot von frischem Trinkwasser für jeden zugänglich“, betonte Oberbürgermeisterin Borris bei der Einweihung. Gerade mit Blick auf die heißen Sommer sei das eine wichtige Maßnahme für die Stadtgesellschaft. Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit mit den Städtischen Werken Magdeburg (SWM) und der Getec AG als Sponsorin. „Wasser ist Leben“, betonte Karl Gerhold die Beweggründe – während er einen Schluck aus seinen Händen schlürfte.

Lesen Sie auch: Wasserspiele - Warum Magdeburgs schönster Brunnen nicht sprudelt

Ganz rund lief der erste Probelauf aber noch nicht: Noch ist der Wasserdruck etwas zu hoch eingestellt, wie die OB und der Getec-Chef am eigenen Leib erfuhren. Das Befüllen des Trinkbechers wurde da schnell zur kleinen Dusche. Auch die Laufzeit des Wassers nach dem Zapfen sei noch etwas lang, fanden die beiden – mit Blick aufs Thema Wassersparen. Die Feinjustierung soll nun von den SWM vorgenommen werden.

Kosten, Wartung und Sponsoren

Die kümmern sich ohnehin um alles Technische: Wartung, Reinigung, Betrieb – das alles liegt in ihrer Hand. Insgesamt entstehen entlang des Breiten Wegs drei solcher Spender – zum Beispiel auch am MVB-Pavillon an der Ecke zur Ernst-Reuter-Allee sowie am Opernhaus. Die Kosten für die drei Anlagen: rund 47.000 Euro. Für den laufenden Betrieb werden jährlich etwa 25.000 Euro veranschlagt. Finanziert wird das Ganze durch Sponsoren.

Lesen Sie dazu auch: Wo Magdeburg Trinkwasserspender aufstellt

Doch damit nicht genug: Insgesamt 13 Trinkwasserspender sollen in den kommenden Jahren in verschiedenen Stadtteilen aufgebaut werden. Zwei weitere Standorte stehen bereits fest – einer am Schleinufer beim Fahnenmonument, ein anderer am Schellheimerplatz in Stadtfeld Ost. Die Auswahl erfolgt im Rahmen einer Bürgerbeteiligung und ist Teil des kommunalen Hitzeaktionsplans.

Was das neue Wasserrecht damit zu tun hat

Hintergrund ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2023: Seitdem sind Kommunen verpflichtet, öffentliche Trinkwasserzugänge zu schaffen – als Beitrag zur Daseinsvorsorge und zum Gesundheitsschutz. Für Magdeburg ist der neue Spender deshalb nicht nur ein praktischer Durstlöscher, sondern auch ein Symbol für eine vorausschauende, klimabewusste Stadtplanung.