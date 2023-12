Blaulicht Kraftwerk in Seenot: Feuerwehr rückt zur Elbe in Magdeburg aus

Die Berufsfeuerwehr ist am Samstagabend (16. Dezember) an die Elbe in Magdeburg alarmiert worden. Nahe der Neuen Strombrücke droht ein Flusskraftwerk zu kentern. Was bisher bekannt ist.