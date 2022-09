Novum in Magdeburg: Vietnamesen werden zu Krankenpflegern ausgebildet

Es ist ein Novum am Universitätsklinikum in Magdeburg: Erstmals werden an der Einrichtung Pflege-Azubis aus Vietnam ausgebildet. Sie sollen helfen, den Fachkräftemangel zu lindern.

Einfahrt zum Universitätsklinikum Magdeburg: Willkommen sind jetzt auch Azubis aus Vietnam – als dringend benötigte Hilfe in der Pflege. Sie werden hier zur Pflegefachkraft ausgebildet.

Magdeburg - An Pflegekräften mangelt es akut. Kliniken, Heime sowie Pflegedienste suchen händeringend Fachkräfte und Nachwuchs. Das geht auch an den Magdeburger Einrichtungen nicht vorbei. Das Uniklinikum Magdeburg geht nun einen neuen Weg und hat erstmalig in seiner Geschichte vietnamesische Auszubildende für die Pflegeausbildung aufgenommen. Ein Novum auch für das Ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe (AZG).

Es habe ein großes Interesse an dem Angebot der Pflegeausbildung in Magdeburg gegeben. Eine Hürde sei jedoch noch die Sprache. Zwar mussten die Bewerber schon gewisse Vorkenntnisse haben, dennoch geht das Lernen hier neben der Ausbildung weiter. Das sagt auch Hoang Thi Thanh Hai. Die 22-Jährige ist eine der 15 neuen Azubis aus Vietnam. Sie freut sich sehr, hier ihre Ausbildung zu erhalten, wie sie sagt. Sie fühlt sich gut aufgenommen, „schwierig ist aber noch die Kommunikation. Aber ich denke, mit der Zeit werde ich besser“, sagt sie in bereits gutem Deutsch.