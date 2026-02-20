Ursache für Fehltage und Diagnosen Blick in Akten: Diese Krankheiten legen die Magdeburger flach
Wie gesund oder krank sind die Magdeburger? Die Untersuchung einer Krankenkasse gibt Einblicke in Zahlen der Krankheitstage und Ursache für Krankschreibungen.
Aktualisiert: 20.02.2026, 10:10
Magdeburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte jüngst mit dem Blick auf 14,5 Krankentage pro Arbeitnehmer in Deutschland und Jahr kritisiert: „Ist das wirklich richtig?“ Damit löste er eine kontroverse Debatte aus. Stellt sich die Frage: Wie gesund sind vor diesem Hintergrund die Magdeburger? Und liegen sie statistisch über oder unter dem Wert? Jetzt gibt es Zahlen.