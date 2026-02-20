weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ursache für Fehltage und Diagnosen Blick in Akten: Diese Krankheiten legen die Magdeburger flach

Wie gesund oder krank sind die Magdeburger? Die Untersuchung einer Krankenkasse gibt Einblicke in Zahlen der Krankheitstage und Ursache für Krankschreibungen.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 20.02.2026, 10:10
Eine Krankenkasse hat die Ausfallzeiten der Magdeburger wegen Krankheit untersucht.
Eine Krankenkasse hat die Ausfallzeiten der Magdeburger wegen Krankheit untersucht. picture alliance/dpa

Magdeburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte jüngst mit dem Blick auf 14,5 Krankentage pro Arbeitnehmer in Deutschland und Jahr kritisiert: „Ist das wirklich richtig?“ Damit löste er eine kontroverse Debatte aus. Stellt sich die Frage: Wie gesund sind vor diesem Hintergrund die Magdeburger? Und liegen sie statistisch über oder unter dem Wert? Jetzt gibt es Zahlen.