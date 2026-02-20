Ein Unfall vor der Spiegel-Schule in Halberstadt, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde, hat im Januar das Fass zum Überlaufen gebracht. Halberstädter Eltern fordern mehr Sicherheit vor den Schulen. Und haben dafür auch einen Vorschlag.

Nach Unfall: Mit diesen Ideen wollen Halberstädter Eltern den Schulweg für Kinder sicherer machen

Ein Schild mit dem Schriftzug Schule und das dazugehörige Piktogramm, davor ein Pkw. Doch auf die Sicherheit der Schüler achten viele Eltern selbst nicht, wenn sie morgens ihre Kinder zur Schule bringen.

Halberstadt. - Diese Unfallflucht hat in Halberstadt für Aufregung gesorgt. Ein Auto streift ein 15-jähriges Mädchen und verletzt es dabei, das Auto hält nicht mal an. „Dass die Jugendliche direkt vor der Schule angefahren wurde, hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt Doreen Brauer.