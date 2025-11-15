Die historische Schiffsmühle am Magdeburger Elbufer soll wiederbelebt werden. Die Stadt ruft Interessenten dazu auf, Ideen und Konzepte für eine öffentliche Nutzung einzureichen.

Wer will den Nachbau einer historischen Schiffsmühle am Magdeburger Petriförder übernehmen?

Magdeburg. - Vor mittlerweile 25 Jahren, im August 2000, wurde am Magdeburger Petriförder der Nachbau einer historischen Schiffsmühle eröffnet. Diese schwammen früher auf der Elbe, um mit Wasserkraft das Mehl zu mahlen. War der Andrang anfangs noch groß, ist das Minimuseum seit geraumer Zeit geschlossen.