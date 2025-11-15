weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Interessenten können Konzepte einreichen: Kreative Ideen für historische Schiffsmühle in Magdeburg gesucht

Die historische Schiffsmühle am Magdeburger Elbufer soll wiederbelebt werden. Die Stadt ruft Interessenten dazu auf, Ideen und Konzepte für eine öffentliche Nutzung einzureichen.

Von Stefan Harter 15.11.2025, 07:50
Wer will den Nachbau einer historischen Schiffsmühle am Magdeburger Petriförder übernehmen?
Wer will den Nachbau einer historischen Schiffsmühle am Magdeburger Petriförder übernehmen? Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Vor mittlerweile 25 Jahren, im August 2000, wurde am Magdeburger Petriförder der Nachbau einer historischen Schiffsmühle eröffnet. Diese schwammen früher auf der Elbe, um mit Wasserkraft das Mehl zu mahlen. War der Andrang anfangs noch groß, ist das Minimuseum seit geraumer Zeit geschlossen.