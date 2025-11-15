weather regen
  4. Physiotherapeut wird Weltmeister: Comeback: Martin Scheibe aus Salzwedel wird mit 40 Jahren Ju-Jutsu-Weltmeister

Mit 40 Jahren feiert Martin Scheibe das Comeback seines Lebens: Er wird Ju-Jutsu-Weltmeister in Thailand. Trotz langer Pause und Knieproblemen setzt er sich gegen internationale Konkurrenz durch.

Von Elisa Schulz 15.11.2025, 08:30
Martin Scheibe holte in Thailand den WM-Titel. Gleich im ersten Kampf stand er dem ehemaligen Titelträger gegenüber.
Martin Scheibe holte in Thailand den WM-Titel. Gleich im ersten Kampf stand er dem ehemaligen Titelträger gegenüber. Foto: Svenja Meiners, DJJV

Salzwedel. - Martin Scheibe steht auf der Matte, konzentriert, jeder Muskel angespannt. In Thailand kämpfte er bei der Weltmeisterschaft der japanischen Kampfsportart Ju-Jutsu – und holt den Titel. Weltmeister mit 40 Jahren, nach jahrelanger Pause und trotz Knieverletzung. Wie hat er das geschafft?