Mit 40 Jahren feiert Martin Scheibe das Comeback seines Lebens: Er wird Ju-Jutsu-Weltmeister in Thailand. Trotz langer Pause und Knieproblemen setzt er sich gegen internationale Konkurrenz durch.

Martin Scheibe holte in Thailand den WM-Titel. Gleich im ersten Kampf stand er dem ehemaligen Titelträger gegenüber.

Salzwedel. - Martin Scheibe steht auf der Matte, konzentriert, jeder Muskel angespannt. In Thailand kämpfte er bei der Weltmeisterschaft der japanischen Kampfsportart Ju-Jutsu – und holt den Titel. Weltmeister mit 40 Jahren, nach jahrelanger Pause und trotz Knieverletzung. Wie hat er das geschafft?