Krieg in der Ukraine: Gespannte Ruhe in Magdeburgs Partnerstadt

Magdeburg - Vergleichsweise ruhig sei die Lage in der Magdeburger Partnerstadt Saporischschja, berichtet im Gespräch mit der Volksstimme Hans-Dieter Dammering. Er ist Vorstand des Kinderförderwerks Magdeburg, das gemeinsam mit einer örtlichen Nichtregierungsorganisation „Florence“ eine Frühförderstelle für Kinder mit Behinderung von 0 bis 6 Jahren in Saporischschja betreibt. 15 Familien erhalten Beratung, Unterstützung und Förderung. Um die Familien in der Partnerstadt Magdeburgs zu unterstützen, sammelt das Kinderförderwerk Spenden. Zu erreichen ist das Kinderförderwerk per E-Mail an [email protected], im Internet und unter Telefon 0391/66 2 55 0.