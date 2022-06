Krieg in der Ukraine: Rund 1500 Magdeburger vereinen sich zu einem Schrei nach Frieden

Putins Angriff auf die Ukraine löst auch in Magdeburg Trauer, Wut und größte Sorge aus. Stimmen von den Demonstrationen am Wochenende in der Magdeburger Innenstadt.

Gefüllter Marktplatz: Rund 1500 Teilnehmer versammelten sich am Sonntag, den 27. Februar 2022, zur Antikriegskundgebung vor dem Magdeburger Rathaus; bereits am Sonnabend hatten rund 600 Magdeburger für ein Ende des Ukraine-Krieges demonstriert.

Magdeburg - Am ersten Wochenende nach dem kriegerischen Angriff Putins auf die Ukraine kamen in Magdeburg mehr als 2000 Menschen mit der gleichen Forderung auf dem Alten Markt zusammen: Frieden! Magdeburger mit und ohne Kontakt in die Ukraine weinten bittere Tränen im Angesicht des Krieges. Parallel sind die ersten Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine in Magdeburg eingetroffen.