Ukraine: In Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja herrscht Krieg

Saporischschja/Magdeburg - Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind auch in Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja im Südosten des Landes die Kriegsfolgen spürbar. Mehrere Nachrichtenseiten aus der Ukraine berichteten unter anderem von zwei Angriffen auf den Flughafen der Stadt. Zu weiteren Einrichtungen kursieren Bilder von Schäden durch Luftangriffe. Von zivilen Opfern innerhalb der Stadt war in den vergangenen Tagen noch nicht die Rede – wohl aber in der Umgebung der Stadt. Für den 1. März 2022 wurde zudem vermeldet, dass 40 000 Menschen in der Umgebung vom Strom abgeschnitten seien, da die Infrastruktur beschädigt wurde.