Diebe haben sich im Magdeburger Stadtteil Herrenkrug bedient. Sie griffen im Keller eines Mehrfamilienhauses zu.

Magdeburg (vs) l Aus dem Keller eines 20-Jährigen ist in der Breitscheidstraße in Magdeburg ein hochwertiges schwarz-grünes Fahrrad „Cube Attention 29 Zoll“ gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 31. Juli und dem 13. September 2019 in einem Mehrfamilienhaus.

Hinweise zu möglichen Tätern hat die Polizei bislang nicht. Der Tatort befindet sich im Magdeburger Stadtteil Herrenkrug.